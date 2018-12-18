Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским
«Девятка» не могла уехать своим ходом, но все равно привлекла внимание воришек
Девятка не могла двигаться своим ходом, но на нее все равно нашелся "спрос"Фото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:
Житель Ярославля дважды попал в неприятную ситуацию. Сначала сломалась его «девятка», и ему пришлось бросить машину на обочине недалеко от Кузнечихи. А когда он вернулся, автомобиля и вовсе след простыл. Мужчина обратился в полицию и оценил ущерб в 35 тысяч рублей.
Сотрудники ГИБДД составили ориентировку, но вскоре преступник попался сам. Мужчина пытался отбуксировать краденную машину на своем авто, когда его остановили.
Злоумышленник во всем признался. На 28-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Кража»