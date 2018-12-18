Интернет-мошенники заставили пенсионера из Рыбинска перевести им 343 тысячи рублей
Пожилой житель Рыбинска стал очередной жертвой мошенников и собственной доверчивости. 68-летний мужчина заказал таблетки в интернете. Он получил посылку, а потом ему позвонил человек и представился сотрудником службы по защите прав потребителей.
Незнакомец объяснил, что фирма, которая продала пенсионеру лекарство, сильно завышала цену, и по закону о защите прав потребителей мужчина якобы должен был получить компенсацию в размере 230 тысяч рублей.
Чтобы эти деньги смогли попасть в руки пенсионера, нужно было всего лишь заплатить 15 тысяч рублей за юридическое сопровождение. Обрадовавшись новости о большой компенсации, мужчина быстро перевел деньги на указанный счет. Дальше ему позвонили еще несколько человек, которые представлялись сотрудниками различных госструктур и снова по отработанной схеме просили деньги за разные услуги – оформление страховки, налога на перевод и прочее.
Предвкушая большие деньги, пенсионер верил мошенникам и оперативно выполнял все переводы. И только когда ему предложили сделать еще один перевод в 150 тысяч рублей, мужчина спросил совета у сына. Сын обратился в полицию. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Всего таблетки из интернета обошлись пенсионеру в 343 тысячи рублей. Следствие ведет расследование. Мошенники пока не найдены