В чем смысл новых светофоров на Московском проспекте и где они появятся еще

18 Дек. 11:49 2018-12-18T17:24:04+03:00

Плюс таких светофоров в том, что они ярко освещают проезжую часть, а также не теряют свой цвет даже при прямом попадании солнечных лучей Фото: Роман Рыжиков

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С недавних пор на Московском проспекте и проспекте Фрунзе в Ярославле светофоры немного преобразились. Новые установленные консоли видны издалека и при любом освещении. Плюс таких светофоров в том, что они ярко освещают проезжую часть, а также не теряют свой цвет даже при прямом попадании солнечных лучей.

Директор департамента территориальной безопасности Алексей Харьков отметил, что новые консоли сокращают время реакции водителей и снижают количество ДТП.

Кроме того, новые светодиодные светофоры помогают не только автомобилистам. Они снижают расходы на эксплуатацию и обслуживание.

Всего в городе будет установлено 80 светофорных консолей. Они появятся в местах с повышенным трафиком.