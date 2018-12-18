2018-12-18T17:24:04+03:00
Общество

В чем смысл новых светофоров на Московском проспекте и где они появятся еще

Удобные консоли, которые дублируют светофорный сигнал, устанавливаются на оживленных проезжих частях города
Екатерина РЯБЦЕВА
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Плюс таких светофоров в том, что они ярко освещают проезжую часть, а также не теряют свой цвет даже при прямом попадании солнечных лучейПлюс таких светофоров в том, что они ярко освещают проезжую часть, а также не теряют свой цвет даже при прямом попадании солнечных лучейФото: Роман Рыжиков
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С недавних пор на Московском проспекте и проспекте Фрунзе в Ярославле светофоры немного преобразились. Новые установленные консоли видны издалека и при любом освещении. Плюс таких светофоров в том, что они ярко освещают проезжую часть, а также не теряют свой цвет даже при прямом попадании солнечных лучей.

Директор департамента территориальной безопасности Алексей Харьков отметил, что новые консоли сокращают время реакции водителей и снижают количество ДТП.

Кроме того, новые светодиодные светофоры помогают не только автомобилистам. Они снижают расходы на эксплуатацию и обслуживание.

Всего в городе будет установлено 80 светофорных консолей. Они появятся в местах с повышенным трафиком.

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