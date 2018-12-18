В чем смысл новых светофоров на Московском проспекте и где они появятся еще
С недавних пор на Московском проспекте и проспекте Фрунзе в Ярославле светофоры немного преобразились. Новые установленные консоли видны издалека и при любом освещении. Плюс таких светофоров в том, что они ярко освещают проезжую часть, а также не теряют свой цвет даже при прямом попадании солнечных лучей.
Директор департамента территориальной безопасности Алексей Харьков отметил, что новые консоли сокращают время реакции водителей и снижают количество ДТП.
Кроме того, новые светодиодные светофоры помогают не только автомобилистам. Они снижают расходы на эксплуатацию и обслуживание.
Всего в городе будет установлено 80 светофорных консолей. Они появятся в местах с повышенным трафиком.