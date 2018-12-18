Ярославец украл пистолет с АЗС на трассе М-8
Мужчина заехал заправиться в Гаврилов-Ямском районе и прихватил с собой «сувенир»
Мужчина заехал на заправку и прихватил с собой писолетФото: Олег ЗОЛОТО
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Довольно необычнаое преступление произошло в Ярославской области на днях. Кто-то украл «пистолет» с АЗС у деревни Шалаево в Гавриов-Ямском районе. О пропаже топливораздаточного крана в полицию сообщили сотрудники заправки.
Найти человека, которому понадобилась вещица, не составило труда. Подозреваемым оказался 42-летний ярославец. Он заезжал заправиться, увидел отсоединенный от колонки «пистолет» и решил прихватить себе сувенир. Его, кстати, оценили в пять тысяч рублей.
На незадачливого воришку завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.