2018-12-18T11:23:52+03:00
Происшествия

Ярославец украл пистолет с АЗС на трассе М-8

Мужчина заехал заправиться в Гаврилов-Ямском районе и прихватил с собой «сувенир»
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Мужчина заехал на заправку и прихватил с собой писолетМужчина заехал на заправку и прихватил с собой писолетФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Довольно необычнаое преступление произошло в Ярославской области на днях. Кто-то украл «пистолет» с АЗС у деревни Шалаево в Гавриов-Ямском районе. О пропаже топливораздаточного крана в полицию сообщили сотрудники заправки.

Найти человека, которому понадобилась вещица, не составило труда. Подозреваемым оказался 42-летний ярославец. Он заезжал заправиться, увидел отсоединенный от колонки «пистолет» и решил прихватить себе сувенир. Его, кстати, оценили в пять тысяч рублей.

На незадачливого воришку завели уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотив» прибыл в Новосибирск с потерями в составе и потерял очки
Тысяча детей в форме: "юные друзья полиции" собрались в Ярославле
Пара самосвалов, датчики, заправка: модернизация полигона "Скоково" закончится летом 2019 года
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским