На трассе Ярославль-Кострома насмерть сбили пешехода на зебре

18 Дек. 11:06 2018-12-18T17:38:50+03:00

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Во вторник, 18 декабря, на трассе Ярославль-Кострома насмерть сбили пешехода. По предварительным данным 65-летний мужчина попал под колеса «Черри», двигавшийся в сторону Костромы, когда переходил дорогу к автобусной остановке недалеко от поворота на деревни Протасьево и Суворово. На месте работают медики и ДПС.

Можно предположить, что пешеход переходил дорогу в нескольких метрах от перехода. Накрытое тело лежит прямо на зебре, тогда как автомобиль стоит на достаточно большом расстоянии перед ней.