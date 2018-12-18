2018-12-18T10:29:33+03:00
Экономика

«Ростелеком» предложил бизнесу оптимизацию и новые услуги

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ПАО «Ростелеком»ПАО «Ростелеком»
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Компания предоставила малому и среднему бизнесу возможность сформировать комплект онлайн-кассы под свои нужды. В том числе – минимальный, то есть только кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев без дополнительного оборудования и сервисов. Предприниматели выбирают размер ФН в зависимости от вида деятельности. При необходимости всегда можно докупить терминал для банковских карт, сканер штрих-кода или Wi-Fi роутер, сообщает пресс-служба компании.

Так, в личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД) клиентам доступны инструменты для оптимизации бизнеса. Здесь можно отслеживать приход, расход, возврат, динамику выручки за выбранный период, выявить лучшие торговые точки и прочее. Сервис также позволяет сформировать отчётность, разделив права на просмотр. К примеру, бухгалтер будет видеть только информацию о деньгах, а кассир – только о своей кассе.

«В разработке продуктов мы стараемся учесть потребности всех клиентов. Так мы заметили, что основная часть представителей малого бизнеса, особенно самозанятые, не нуждается в полных комплектах онлайн-касс. Им достаточно просто выполнить новые требования закона. Именно на них рассчитан базовый комплект онлайн-касс «Ростелекома». Причём, наше предложение удобно также тем, что не содержит скрытых платежей: все наши цены окончательные. А это очень важно для бизнеса с небольшими оборотами», пояснил директор центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Яресько.

В компании уточнили, что дополнить онлайн-кассу можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка – 2,5% с возможностью подключения к счёту в любом банке.

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