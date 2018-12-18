2018-12-18T09:53:42+03:00
Происшествия

При пожаре в доме на улице Автозаводской в Ярославле погибла женщина

Ее личность устанавливается
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле в пожаре погибла женщина.В Ярославле в пожаре погибла женщина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагическое происшествие произошло в Ярославле вечером 17 декабря в многоквартирном доме № 29 на улице Автозаводской. В 18 часов 51 минуту здесь в квартире №46 вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно выехали пожарные двух частей. В 19 часов 23 минуты возгорание было ликвидировано.

- К сожалению, в пожаре погибла женщина. Ее личность сейчас устанавливается. Других пострадавших не зафиксировано, эвакуация дома не проводилась, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Напомним, утром 17 декабря в Ярославле сгорел пассажирский автобус.

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