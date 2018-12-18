2018-12-18T08:51:49+03:00
Общество

В Ярославле построят новый микрорайон

Он появится в Дзержинском районе города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Брагино появится микрорайон №13.В Брагино появится микрорайон №13.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ярославле может появиться новый микрорайон - №13. Проект его межевания выставлен на общественные обсуждения. Под новое строительство планируют занять территорию в Дзержинском районе города между улицей Большой Норской и проектируемыми улицами - Малая Норская (от Ленинградского проспекта до Большой Норской) и Блюхера (от 29 линии поселка 2-е Брагино до Большой Норской).

Здесь хотят возвести 18 многоквартирных домов высотой от 6 до 12 этажей, поликлинику, садик на 300 мест, образовательный центр, в который войдет школа на 850 мест и дошкольная организация на 100 мест. Также запланированы 1762 парковочных места, игровые и спортивные площадки.

По расчетам проектировщиков, в микрорайоне будет жить 5475 человек. Площадь его составит более 260 тысяч квадратных метров.

Общественные обсуждения по этому проекту запланированы на 24-28 декабря.

Напомним, также на обсуждение вынесен проект межевания территории в Ленинском районе под высотки.

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