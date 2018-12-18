Ярославский зоопарк распродает животных

18 Дек. 07:58 2018-12-18T07:58:27+03:00

В Ярославском зоопарке можно будет купить сурикатов и других животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии Нового года здесь откроется ZOO-маркет «Пушистый подарок».

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В преддверии Нового года и Рождества ярославский зоопарк объявил о распродаже животных. 22 декабря здесь откроется ZOO-маркет «Пушистый подарок».

- Подарите себе, своим детям или близким необычный и самый запоминающийся новогодний подарок! Подарок, который будет дарить любовь, ласку и отличное настроение! А еще он может стать самым настоящим и преданным другом! - проанонсировали акцию в зоопарке.

Приобрести на мероприятии можно будет суриката, дикобраза, енота, носуху, морскую свинку, дегу, кролика, паука-птицееда, сипуху, сплюшку и многих других животных и птиц

Продажа животных пройдет с 11 до 14 часов.

Напомним, недавно в зоопарке появился белый львенок и амурская тигрица. Кроме того, здесь готовят к открытию новые зоны с экзотическими животными.