Ярославец лишился иномарки прямо у подъезда собственного дома

18 Дек. 07:30 2018-12-18T07:30:29+03:00

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35-летний ярославец лишился автомобиля прямо у подъезда собственного дома. Машину «Honda» забрали судебные приставы из-за долгов ее владельца.

- Исполнительное производство о взыскании 867 тысяч рублей возбудили в отделе судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области. Мужчина, двое его друзей и организация взяли кредит в банке, однако с возвратом денег возникли трудности, - сообщили в ведомстве.

Иномарку арестовали, несмотря на недовольство ее владельца. Если должники не выплатят необходимую сумму, машину передадут кредиторам. Правда, по предварительной оценке стоимость автотранспортного средства составила всего 400 тысяч рублей.