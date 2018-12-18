2018-12-18T07:30:29+03:00
Общество

Ярославец лишился иномарки прямо у подъезда собственного дома

Автомобиль забрали судебные приставы из-за долгов владельца
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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У ярославца за долги забрали машину.У ярославца за долги забрали машину.Фото: Служба судебных приставов
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35-летний ярославец лишился автомобиля прямо у подъезда собственного дома. Машину «Honda» забрали судебные приставы из-за долгов ее владельца.

- Исполнительное производство о взыскании 867 тысяч рублей возбудили в отделе судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам УФССП России по Ярославской области. Мужчина, двое его друзей и организация взяли кредит в банке, однако с возвратом денег возникли трудности, - сообщили в ведомстве.

Иномарку арестовали, несмотря на недовольство ее владельца. Если должники не выплатят необходимую сумму, машину передадут кредиторам. Правда, по предварительной оценке стоимость автотранспортного средства составила всего 400 тысяч рублей.

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