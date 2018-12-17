2018-12-17T22:02:18+03:00
Общество

Ярославские чиновники незаконно увеличили оплату за благоустройство дворов на 570 тысяч

Нарушение обнаружила прокуратура города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Виновного оштрафовали на 20 тысяч.Виновного оштрафовали на 20 тысяч.Фото: Мэрия Ярославля
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«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля незаконно увеличило сумму контракта по благоустройству дворов на 570 тысяч рублей. Нарушение выявила прокуратура Ярославля.

- Фактически на дату заключения дополнительного соглашения остаток имеющихся в распоряжении учреждения доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды» составлял 47 000 руб, - отметили правоохранители.

Это является нарушением порядка принятия бюджетных обязательств - принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств. На виновное должностное лицо наложили штрафа в размере 20 000 руб. Постановление не вступило в законную силу.

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