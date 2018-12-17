Ярославские чиновники незаконно увеличили оплату за благоустройство дворов на 570 тысяч
«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля незаконно увеличило сумму контракта по благоустройству дворов на 570 тысяч рублей. Нарушение выявила прокуратура Ярославля.
- Фактически на дату заключения дополнительного соглашения остаток имеющихся в распоряжении учреждения доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды» составлял 47 000 руб, - отметили правоохранители.
Это является нарушением порядка принятия бюджетных обязательств - принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств. На виновное должностное лицо наложили штрафа в размере 20 000 руб. Постановление не вступило в законную силу.