В Ярославской области будут перерабатывать батарейки

17 Дек. 20:00 2018-12-17T20:00:19+03:00

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В Ярославской области введена в эксплуатацию первая установка по переработке батареек. В сутки она может уничтожать до 3-5 тонн элементов питания. Процесс утилизации представляет собой дробление и сортировку. В итоге получается ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в 10 раз больше, чем в руде.

– До этого подобные отходы возили в Челябинск, что было неудобно и невыгодно, - отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы Александр Тарасенков.

Интересно, что на линии применяется оборудование только российского производства.