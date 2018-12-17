В Ярославской области будут перерабатывать батарейки
В Ярославской области введена в эксплуатацию первая установка по переработке батареек. В сутки она может уничтожать до 3-5 тонн элементов питания. Процесс утилизации представляет собой дробление и сортировку. В итоге получается ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в 10 раз больше, чем в руде.
– До этого подобные отходы возили в Челябинск, что было неудобно и невыгодно, - отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы Александр Тарасенков.
Интересно, что на линии применяется оборудование только российского производства.