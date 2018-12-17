2018-12-17T20:00:19+03:00
Общество

В Ярославской области будут перерабатывать батарейки

Первое предприятие данного профиля открылось в регионе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области будут перерабатывать батарейки.В Ярославской области будут перерабатывать батарейки.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области введена в эксплуатацию первая установка по переработке батареек. В сутки она может уничтожать до 3-5 тонн элементов питания. Процесс утилизации представляет собой дробление и сортировку. В итоге получается ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в 10 раз больше, чем в руде.

– До этого подобные отходы возили в Челябинск, что было неудобно и невыгодно, - отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы Александр Тарасенков.

Интересно, что на линии применяется оборудование только российского производства.

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