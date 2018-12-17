2018-12-17T19:06:43+03:00
Общество

Власти Ярославля предусмотрели 150 миллионов на соцподдержку в 2019 году

Изначально в этой графе городского бюджета не было заложено ни копейки
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Власти Ярославля предусмотрели 150 миллионов на соцподдержку в 2019 году.Власти Ярославля предусмотрели 150 миллионов на соцподдержку в 2019 году.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мэрия Ярославля предусмотрела 150 миллионов на соцподдержку жителей в 2019 году. Еще летом эта статья расходов была сокращена до ноля из-за дефицита и предельного муниципального долга - 6 млрд. 870 млн рублей, что составляет 98% от собственных доходов. В таких условиях департамент финансов обязан был сократить все расходы, в том числе на дополнительные меры социальной поддержки. Однако по поручению мэра Ярославля Владимира Волкова финансирование, выделенное на соцпомощь, максимально сохранено.

— С точки зрения бюджетного процесса отказ от несвойственных муниципальному образованию функций законен и экономически оправдан. Но за каждой цифрой стоят люди, поэтому к любым действиям, которые касаются льгот, нужно подходить максимально внимательно, осторожно и обдуманно, — пояснил глава города.

Льготы из городского бюджета получают более 25000 ярославцев - ветераны, пенсионеры, инвалиды, сироты, многодетные семьи, школьники, студенты и другие категории. Правда, помощь отныне будет адресной и поступать тем, кто в ней, действительно, нуждается.

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