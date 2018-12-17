2018-12-17T17:54:52+03:00
Общество

Ярославец лишился своей машины из-за взятого вместе с друзьями кредита

Иномарку увезли, а товарищи начали активно искать деньги
Екатерина РЯБЦЕВА
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35-летний ярославец и двое его приятелей взяли в банке автокредит. Денежная сумма составила 867 тысяч рублей. Вскоре мужчины перестали выплачивать деньги, началось исполнительное производство.

Приставы медлить не стали, а перешли к принудительным мерам. Взыскать с должников задолженность в полном объеме не получилось, и они решили изъять автомобиль у одного из ответчиков. Арест был наложен на автомобиль «Хонда». Его конфисковали и отправили на штрафстоянку.

Хозяин не был готов к такому повороту событий и каким-то образом мотивировал своих «друзей по несчастью». Сейчас должники ищут средства, чтобы внести их по кредиту и вернуть другу взятый под арест автомобиль. Помимо суммы в 867 тысяч рублей им предстоит оплатить и исполнительский сбор. В случае невыплаты судебные приставы могут забрать данный автомобиль в счет погашения кредита. Специалисты оценили его стоимость в 400 тысяч рублей.

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