В Тутаеве поймали грабителей, которые обнесли частный дом на 55 тысяч рублей

17 Дек. 17:45 2018-12-17T17:45:29+03:00

Грабители забрали два триммера, мотокультиватор, три бензопилы и другие вещи Фото: Роман Рыжиков

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В полицию Тутаева поступило сообщение о краже из частного дома. Грабители сорвали замки и забрали два триммера, мотокультиватор, три бензопилы и другие вещи. Сумма нанесённого ущерба составила 55 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности 44-летний и 33-летний мужчины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подсудимые рассказали, что часть украденного сдали в металлолом, а остальное спрятали. Мужчины признали свою вину. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.