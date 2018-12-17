В Тутаеве поймали грабителей, которые обнесли частный дом на 55 тысяч рублей
В полицию Тутаева поступило сообщение о краже из частного дома. Грабители сорвали замки и забрали два триммера, мотокультиватор, три бензопилы и другие вещи. Сумма нанесённого ущерба составила 55 тысяч рублей.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности 44-летний и 33-летний мужчины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Подсудимые рассказали, что часть украденного сдали в металлолом, а остальное спрятали. Мужчины признали свою вину. По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.