2018-12-17T17:29:01+03:00
Общество

В Дзержинском районе Ярославля освятили поклонный крест

Его совершил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон
Екатерина РЯБЦЕВА
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Такие кресты ограждают крупные города с четырех сторонТакие кресты ограждают крупные города с четырех сторонФото: Мэрия Ярославля
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Единственным местом в городе, где еще не был установлен поклонный крест, оказался Дзержинский район. На днях на улице Громова состоялось освящение креста. Обряд совершил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

- Крест освящает то место, где он стоит, свидетельствуя о благодати Божией, - заявил владыка. - Когда мы молимся и осеняем себя крестным знамением, господь благословляет нас на всё доброе.

С древних времен поклонные кресты устанавливались при въезде в села и города. Они защищали жителей молитвенными прошениями. В настоящее время кресты ограждают крупные города с четырех сторон. Верующие люди полагают, что поклонные кресты и намоленные места оберегают от болезней, злых помыслов и неприятностей.

- Теперь наш город благословлён со всех сторон. Я верю, что у жителей будет меньше проблем и душевных тревог. – отметила Глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Митрополит пожелал здравия тем, кто трудился во благо воздвижения креста.

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