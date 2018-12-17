В Рыбинске после реставрации открылся Карякинский парк
В субботу, 15 декабря, в Рыбинске прошло открытие Карякинского парка. Он стал победителем народного голосования, которое прошло в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».
На реконструкцию парка было выделено 25 миллионов рублей. В излюбленном месте отдыха горожан провели масштабные работы по благоустройству. Местный пруд очистили от грязи и ила,укрепили берега и развели рыбу. После этого установили ограждение, состоящее из бетонного основания и забора. Параллельно с этим шла планировка парковых дорожек. Кроме того, работники высадили деревья и кустарники по всему периметру парка. Завершилась реставрация установлением садовых светильников, лавочек и парковых фигур – топиарий.
На реконструкцию парка было выделено 25 миллионов рублейФото: Администрация Рыбинска
Фото: Администрация Рыбинска