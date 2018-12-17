2018-12-17T16:32:24+03:00
Общество

В Рыбинске после реставрации открылся Карякинский парк

Каждый день с 12 до 20 часов жители города смогут прогуляться по территории исторического памятника
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В Рыбинске открылся отреставрированный Карякинский паркВ Рыбинске открылся отреставрированный Карякинский паркФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В субботу, 15 декабря, в Рыбинске прошло открытие Карякинского парка. Он стал победителем народного голосования, которое прошло в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».

На реконструкцию парка было выделено 25 миллионов рублей. В излюбленном месте отдыха горожан провели масштабные работы по благоустройству. Местный пруд очистили от грязи и ила,укрепили берега и развели рыбу. После этого установили ограждение, состоящее из бетонного основания и забора. Параллельно с этим шла планировка парковых дорожек. Кроме того, работники высадили деревья и кустарники по всему периметру парка. Завершилась реставрация установлением садовых светильников, лавочек и парковых фигур – топиарий.

На реконструкцию парка было выделено 25 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

На реконструкцию парка было выделено 25 миллионов рублейФото: Администрация Рыбинска

Фото: Администрация Рыбинска

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским