В Рыбинске после реставрации открылся Карякинский парк

17 Дек. 16:32 2018-12-17T16:32:24+03:00

Каждый день с 12 до 20 часов жители города смогут прогуляться по территории исторического памятника

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В субботу, 15 декабря, в Рыбинске прошло открытие Карякинского парка. Он стал победителем народного голосования, которое прошло в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!».

На реконструкцию парка было выделено 25 миллионов рублей. В излюбленном месте отдыха горожан провели масштабные работы по благоустройству. Местный пруд очистили от грязи и ила,укрепили берега и развели рыбу. После этого установили ограждение, состоящее из бетонного основания и забора. Параллельно с этим шла планировка парковых дорожек. Кроме того, работники высадили деревья и кустарники по всему периметру парка. Завершилась реставрация установлением садовых светильников, лавочек и парковых фигур – топиарий.

На реконструкцию парка было выделено 25 миллионов рублейФото: Администрация Рыбинска

Фото: Администрация Рыбинска