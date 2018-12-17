Ярославцы раскупили билеты на рейсы «Волшебного троллейбуса» за час

17 Дек. 16:19 2018-12-17T16:19:53+03:00

Новогодний транспорт будет курсировать по городу с 24 декабря по 13 января

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В Ярославле раскуплены все билеты на «Волшебный троллейбус», который будет курсировать по городу с 24 декабря по 13 января. За праздники троллейбус совершит 104 рейса, 40 из них предназначены для особенных детей, воспитанников детских домов и малышей из многодетных и малоимущих семей. Билеты на оставшиеся рейсы ярославцы раскупи за час.

- Билеты были раскуплены очень быстро. К сожалению, за время новогодних каникул всех желающих прокатить невозможно, — сказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Начальной и конечной станцией новогоднего транспорта станет вокзал «Ярославль-Главный». Троллейбус будет двигаться по Свободе до Волковского театра. Развлекательная программа займёт около часа. Дети будут задействованы в поисках Деда Мороза, а на каждой остановке в него будут заходить волшебные герои. В конце представления все дети получат новогодние подарки.