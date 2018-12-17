2018-12-17T16:10:55+03:00
Происшествия

20 летний парень разбил стекло чужой машины и решил сжечь ее, чтобы избежать ответственности

Пьяный молодой человек бросил в машину пустую бутылку, испугался и хотел замести следы
Роман Рыжиков
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Теперь парню придется возмещать гораздо больший ущербТеперь парню придется возмещать гораздо больший ущербФото: Евгения ГУСЕВА
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В Рыбинске пьяный парень чуть не сжег чужую машину. Причем, сделал он это, чтобы его не заругали. Вернее, чтобы не платить за разбитое стекло. Теперь на 20-летнего гения завели уголовное дело.

Видимо, решив, что среда – маленькая пятница, молодой человек решил как следует погулять. Праздник жизни закончился ранним утром в четверг, когда на пути у повесы оказалась отечественная «Лада».Позже парень рассказал полицейским, которых вызвал хозяин машины, что он просто бросил бутылку из-под алкоголя, случайно разбил стекло автомобиля и испугался, что за это придется платить. И тут ему пришла, казалось бы, отличная идея. Юноша инсценировал кражу аккумулятора и поджог машину…

Стоит ли говорить, что разбитое стекло стоит намного меньше чем тот ущерб, который хулигану предстоит возместить? Повезло, что огонь уничтожил лишь обшивку салона. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».

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