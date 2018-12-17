2018-12-17T15:03:32+03:00
Общество

Ярославским заключенным показывают православные фильмы, чтобы наполнить «нужным состоянием»

Новая программа психологического сопровождения позволяет проверить свои версии и теории на примерах
Роман Рыжиков
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Заключенным ИК-2 стали показывать православные фильмы. Это психологи стали впервые применять программу психологического сопровождения «терапия искусством». Такой метод сочетает в себе и отдых, и воспитание. Специалисты считают, что заключенным не страшно ходить на такие занятия.

- Главная цель программы – обеспечение эффективно ресоциализации осужденных, - отметил начальник психологической лаборатории ИК-2 майор внутренней службы Сергей Рыбин.- В занятиях используется потенциал фильмов духовно-нравственной направленности, а именно фильмов – участников международного сретинского православного кинофестиваля «Встреча». Данный тренинг позволяет исследовать чувства, эмоции человека, наполнить его нужными состояниями, а также проверить свои версии и теории на примерах.

С осужденными работают перед просмотром, во время и после. Через фильмы можно наблюдать, как те или иные сюжеты влияют на поведение осужденных, что они думают о героях. Анализ помогает предугадывать реакции людей. А непринужденная атмосфера обеспечивает спокойствие и комфорт.

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