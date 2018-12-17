2018-12-17T14:48:19+03:00
Политика

Директор департамента спорта Рыбинска ушел в отставку

Игорь Марков освободил кресло руководителя по собственному желанию
Екатерина Рябцева
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Директор департамента спорта Рыбинска ушел в отставку. Игорь Марков освободил кресло руководителя по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рыбинска.

Марков был назначен на должность в мае 2018 года. Ранее он являлся заместителем спортивной школы «Метеор», а также руководил рыбинской школой олимпийского резерва № 8. В администрации считают, что Игорь Марков проявил себя как хороший управленец, активно развивал спорт в городе, налаживал внешние связи и уделял особое внимание боксу как спортивному направлению. Трудовой договор с руководителем должен был закончиться в мае 2019 года.

В настоящий момент руководит департаментом спорта Александр Кормилицын – заместитель директора. До Маркова на должности директора департамента физической культуры, спорта и молодежной политики около двадцати лет проработал Леонид Воронцов.

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