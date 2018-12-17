В Ярославле нашли пропавшую блондинку. Женщина сама связалась с родственниками
Информацию подтвердили поисковики «ЯрСпаса»
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Поиски пропавшей ярославны Ольги Широковой увенчались успехом. 40-летняя женщина спустя неделю сама вышла на связь с родственниками.
- Это точно, женщина жива, дееспособна и не имеет ограничений по состоянию здоровья, тема закрыта, - сообщили в «ЯрСпасе».
Напомним, Ольга исчезла 9 декабря в Заволжском районе. Ее искали родственники, волонтеры и полиция. Известно, что дома ярославну ждал ребенок…
Близкие и коллеги пропавшей женщины просили о помощи волонтеров, сообщали им, где видели ее в последний раз… К счастью, все обошлось.
Напомним, в Ярославле уже почти месяц ищут моложавую пенсионерку