2018-12-17T14:50:54+03:00
Общество

Фестиваль «Виктория» в Ярославле: «Жить, что бы ни происходило в жизни!»

Открытый фестиваль творчества для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья собрал более двухсот участников
Роман Рыжиков
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Фото: Дворец Молодежи ЯрославльФото: Дворец Молодежи Ярославль
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В минувшую пятницу, 14 декабря, в ярославском Дворце молодежи прошел открытый фестиваль творчества для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Виктория». В этом году он объединил более двухсот участников.

- К нам приехали ребята из Тверской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей, - рассказал замдиректора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – И впервые участниками стали ребята из Республики Беларусь.

Главной темой гала-концерта в этом году стал призыв «Жить!» Цветков отметил, что, что бы ни происходило в жизни, нужно найти себя, ценит то, что есть.

Цель «Виктории» - содействие адаптации ребят в обществе через развитие творческих способностей. Во время фестиваля во Дворце молодежи проходили мастер-классы и выставка декоративно-прикладного творчества и фотографий.

Фото: Дворец Молодежи Ярославль

Фото: Дворец Молодежи Ярославль

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