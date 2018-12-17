СЕГОДНЯ 13:20 2018-12-17T13:21:12+03:00

Открытый фестиваль творчества для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья собрал более двухсот участников

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В минувшую пятницу, 14 декабря, в ярославском Дворце Молодежи прошел открытый фестиваль творчества для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Виктория». В этом году он объединил более двухсот участников.

- К нам приехали ребята из Тверской, Ивановской, Костромской и Ярославской области, - рассказал замдиректора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Маским Цветков. – И впервые участниками стали ребята из Республики Беларусь.

Главной темой гала-концерта в этом году стал призыв «Жить!». Цветков отметил, что, что бы ни происходило в жизни, нужно найти себя, ценит то, что есть.

Цель «Виктории» - содействие адаптации ребят в обществе через развитие творческих способностей. Во время фестиваля во Дворце Молодежи проходили мастер-классы и выставка декоративно-прикладного творчества и фотографий.