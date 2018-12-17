2018-12-17T12:37:23+03:00
Происшествия

В Ярославле 15-летний подросток на джипе устроил крупную аварию

В ДТП на Ленинградском проспекте пострадал 42-летний мужчина
Роман Рыжиков
Поделиться:
Школьник угнал джип отца и разбил чужую машинуШкольник угнал джип отца и разбил чужую машинуФото: УГИБДД по Ярославской области
Изменить размер текста:

В минувшее воскресенье, 16 декабря, на Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись две иномарке. Внедорожник «Грейт Волл» не уступил дорогу «Киа Спектра», выезжая с прилегающей территории. ДТП произошло около 19:20 возле дома № 80.

Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, виновник аварии не имел прав. Вернее, он и не мог их иметь – за рулем джипа находился 15-летний подросток. В тайне от отца он взял ключи от машины, поехал кататься. Только вот уехать далеко не смог. Врезавшись, он позвонил родителям и во всем сознался.

«КИА» двигалась по главной дороге. В результате аварии пострадал 42-летний пассажир корейской иномарки. Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

Теперь семье подростка предстоит выплатить штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области с Нового года вырастет плата за капремонт
В Ярославской области появились штрафы за уничтожение животных и растений из Красной книги региона
В Переславле-Залесском знакомый украл у женщины планшет за 20 тысяч рублей
В Ярославской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны
Обрез нашел, как до 9 мая дошел - не помню: на улице в Рыбинске поймали мужчину с оружием
Мэр Ярославля раскритиковал уборку города от снега
В Ярославле два дня горела мусорная свалка
В Ярославле рано утром сгорел автобус
В Ярославской области знакомые жертв украли планшет и украшения
В Ярославской области почти месяц ищут моложавую пенсионерку
Волшебники, снежинка и халявная еда: как по Рыбинску прошло НаШествие
Убью поленом: рыбинец отправится под суд за пьяные угрозы
В Рыбинске на проспекте Революции насмерть сбили пенсионерку
«Трёхдюймовка» капитана «Буревестника» повергла соперников в шок