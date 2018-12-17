В Ярославле 15-летний подросток на джипе устроил крупную аварию
В минувшее воскресенье, 16 декабря, на Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись две иномарки. Внедорожник «Грейт Волл» не уступил дорогу «Киа Спектра», выезжая с прилегающей территории. ДТП произошло около 19:20 возле дома № 80.
Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, виновник аварии не имел прав. Вернее, он и не мог их иметь – за рулем джипа находился 15-летний подросток. В тайне от отца он взял ключи от машины, поехал кататься. Только вот уехать далеко не смог. Врезавшись, он позвонил родителям и во всем сознался.
«КИА» двигалась по главной дороге. В результате аварии пострадал 42-летний пассажир корейской иномарки. Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.
Теперь семье подростка предстоит выплатить штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.