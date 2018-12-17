В Ярославле 15-летний подросток на джипе устроил крупную аварию

17 Дек. 12:37 2018-12-17T14:52:58+03:00

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В минувшее воскресенье, 16 декабря, на Ленинградском проспекте в Ярославле столкнулись две иномарки. Внедорожник «Грейт Волл» не уступил дорогу «Киа Спектра», выезжая с прилегающей территории. ДТП произошло около 19:20 возле дома № 80.

Как рассказали в пресс-службе областного ГИБДД, виновник аварии не имел прав. Вернее, он и не мог их иметь – за рулем джипа находился 15-летний подросток. В тайне от отца он взял ключи от машины, поехал кататься. Только вот уехать далеко не смог. Врезавшись, он позвонил родителям и во всем сознался.

«КИА» двигалась по главной дороге. В результате аварии пострадал 42-летний пассажир корейской иномарки. Мужчина нуждается в амбулаторном лечении.

Теперь семье подростка предстоит выплатить штраф от пяти до пятнадцати тысяч рублей.