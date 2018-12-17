2018-12-17T11:31:00+03:00
Общество

В Ярославской области появились штрафы за уничтожение животных и растений из Красной книги региона

Редкие виды теперь защищены
Екатерина РЯБЦЕВА
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Нарушители будут подведены под административную ответственность. Дума Ярославской области приняла закон и ввела систему штрафов. Жители, которые будут без должного трепета относиться к животным и растениям, выплатят штраф около трех тысяч рублей. Должностные лица будут наказаны на двадцать тысяч рублей, а юридические организации понесут ущерб в размере ста тысяч.

Данная инициатива была предоставлена Правительством области. Дмитрий Пеньков – директор департамента охраны окружающей среды и природопользования, считает, что такие ужесточенные меры необходимы для того, чтобы у нас сформировалась новая экологическая политика. В последнее время в Ярославской области сокращаются популяции животных, потому что люди безответственно относятся к местам их обитания или занимаются нерегламентированной охотой.

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