2018-12-17T11:04:01+03:00
Происшествия

В Переславле-Залесском знакомый украл у женщины планшет за 20 тысяч рублей

Жительница Ярославский области обратилась в полицию
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Переславля обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее украли дорогой планшет. Ущерб женщина оценила в 20 тысяч рублей.

Полицейские МО МВД России «Переславль-Залесский» оперативно среагировали и установили, что кража совершена знакомым пострадавшей. В ходе расследования дела было установлено, что подозреваемым является 29-летний мужчина. Также полицейские выяснили, что похититель является знакомым пострадавшей женщины. Он дал показания, но признался, что уже сбыл украденный гаджет. В ходе дальнейшего расследования полицейские наш ли украденное. Следственное подразделение возбудило уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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