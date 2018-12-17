2018-12-17T10:36:24+03:00
Происшествия

В Ярославской области полицейские изъяли крупную партию марихуаны

Преступника с наркотиками задержали в Переславле-Залесском
Роман Рыжиков
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В Ярославской области полицейские изъяли крупную партию наркотиков. В Переславле-Залесском правоохранители задержали 36-летнего мужчину, у которого был при себе сверток. Растительное вещество отправили на экспертизу. Она показала, что содержимое пакета – марихуана весом 140 граммов. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств».

А вот в Рыбинске полицейские поймали 55-летнего мужчину, который размахивал обрезом посреди улицы.

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