Обрез нашел, как до 9 мая дошел - не помню: на улице в Рыбинске поймали мужчину с оружием

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-17T09:50:40+03:00

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В Рыбинске поймали пьяного мужчину с обрезом и интересной историей. Испуганные жители позвонили в полицию, рассказав, что на улице 9 мая заметили человека, размахивающего оружием. Полицейские быстро приехали и забрали 55-летнего рыбинца, а также его обрез с патронами.

- По результатам экспертизы экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятое является огнестрельным оружием - обрезом гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-К, - рассказали в ярославской полиции.

Мужчина признал, что виновен. Но он заверил следователей, что обрез нашел на берегу Рыбинского водохранилища. Патроны - там же. Оружие он принес домой и тайно хранил в хозяйственной постройке. Но после ссоры со своей знакомой он забрал и обрез, и патроны, и уехал. А вот как он оказался на улице 9 мая - мужчина не знает. Был пьян. Сейчас полиция проверит его слова. Но по той статье, по которой на него завели дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, раньше другой рыбинец загремел в полицию за угрозы убить знакомую поленом.