2018-12-17T09:50:40+03:00
Происшествия

Обрез нашел, как до 9 мая дошел - не помню: на улице в Рыбинске поймали мужчину с оружием

За якобы находку мужчине грозит до четырех лет тюрьмы
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Мужчину задержали прямо на улицеМужчину задержали прямо на улицеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Рыбинске поймали пьяного мужчину с обрезом и интересной историей. Испуганные жители позвонили в полицию, рассказав, что на улице 9 мая заметили человека, размахивающего оружием. Полицейские быстро приехали и забрали 55-летнего рыбинца, а также его обрез с патронами.

- По результатам экспертизы экспертно-криминалистическим центром УМВД России по Ярославской области установлено, что изъятое является огнестрельным оружием - обрезом гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-К, - рассказали в ярославской полиции.

Мужчина признал, что виновен. Но он заверил следователей, что обрез нашел на берегу Рыбинского водохранилища. Патроны - там же. Оружие он принес домой и тайно хранил в хозяйственной постройке. Но после ссоры со своей знакомой он забрал и обрез, и патроны, и уехал. А вот как он оказался на улице 9 мая - мужчина не знает. Был пьян. Сейчас полиция проверит его слова. Но по той статье, по которой на него завели дело, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Напомним, раньше другой рыбинец загремел в полицию за угрозы убить знакомую поленом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским