2018-12-17T09:07:39+03:00
Происшествия

В Ярославле два дня горела мусорная свалка

Ситуацию обсудили на общегородском совещании в мэрии
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле два дня тушили свалку.В Ярославле два дня тушили свалку.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославле два дня тушили загоревшуюся мусорную свалку. Информация об этом была озвучена на общегородском совещании в мэрии города 17 декабря. Возгорание произошло на улице Калинина, в районе дома №37. По данным руководителя единой диспетчерской службы города Сергея Горюнова, пожар начался 14 декабря в 12.59 и был окончательно ликвидирован только 16 декабря в 17.30.

- 14 декабря в 16.20 от службы 01 нам поступил сигнал с просьбой оказать помощь в тушении пожара. В итоге кроме сил МЧС для ликвидации ЧП привлекались сотрудники САХа, «Ярославльводоканала», «Ярославльзаказчика», Центра гражданской защиты, - отметил Горюнов.

Пострадавших зарегистрировано не было. При этом, как отметил мэр Ярославля Владимир Волков, повезло, что ветер дул от домов, иначе людям, которые живут неподалеку пришлось бы два дня дышать гарью. Также глава города сделал замечание своим подчиненным, что ему вовремя не сообщили о таком серьезном пожаре. И попросил в будущем о всех подобных происшествиях информировать его оперативно.

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