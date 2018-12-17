В Ярославле рано утром сгорел автобус
"ЛИАЗ" не спасли, но обошлось без пострадавших
Пожарные тушили автобусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рано утром понедельника, 17 декабря, в Ярославле загорелся автобус. «ЛИАЗ 525645» вспыхнул в 5:47 у дома 112а по Московскому проспекту. К месту оперативно выехали шесть пожарных на двух машинах
- В 05 часов 59 минут объявлена локализация, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.
В 06:42 огонь пожар ликвидировали, но автобус успел выгореть. К счастью, обошлось без пострадавших. Пока неизвестно, был ли кто-то в этом автобусе, двигался он или был просто припаркован у дома.