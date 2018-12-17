2018-12-17T08:41:10+03:00
Происшествия

В Ярославле рано утром сгорел автобус

"ЛИАЗ" не спасли, но обошлось без пострадавших
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Пожарные тушили автобусПожарные тушили автобусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рано утром понедельника, 17 декабря, в Ярославле загорелся автобус. «ЛИАЗ 525645» вспыхнул в 5:47 у дома 112а по Московскому проспекту. К месту оперативно выехали шесть пожарных на двух машинах

- В 05 часов 59 минут объявлена локализация, - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.

В 06:42 огонь пожар ликвидировали, но автобус успел выгореть. К счастью, обошлось без пострадавших. Пока неизвестно, был ли кто-то в этом автобусе, двигался он или был просто припаркован у дома.

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