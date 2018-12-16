2018-12-16T19:17:45+03:00
Происшествия

В Ярославской области знакомые жертв украли планшет и украшения

Обоим грозит реальный срок
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Оба воришки, скорее всего, отправятся в тюрьмуОба воришки, скорее всего, отправятся в тюрьмуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу два случая кражи ради денег произошли в Ярославской области. В Переславле у женщины украли планшет за 20 тысяч рублей. Прямо из квартиры. Местные полицейские провели расследование и выяснили, что воришкой оказался 29-летний знакомый женщины.

- В отделе полиции мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что сбыл похищенный планшет, - рассказали в ярославской полиции.

Случай с похожим мотивом произошел в Рыбинске, где 48-летнюю женщину лишили украшений на 42 тысячи рублей. Здесь преступником оказалась 29-летняя новая женщина бывшего мужа. За кружечкой неизвестного алкогольного напитка ей пришла в голову мысль забрать с собой прелестные украшения, которые она заметила ранее. План воплотился в жизнь. А украшения она продала.

Когда закончат расследования, оба вора, скорее всего, отправятся в тюрьму. Но признание своей вины обоим скостит срок.

Напомним, земляка первого вора тоже ждет реальный срок, только за угрозы убить знакомую поленом.

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