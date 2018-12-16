2018-12-16T13:59:04+03:00
Дом. Семья

Волшебники, снежинка и халявная еда: как по Рыбинску прошло НаШествие

Праздник оказался весьма разнообразным
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Духовой оркестр прошел в колонне Дедов МорозовДуховой оркестр прошел в колонне Дедов МорозовФото: Администрация Рыбинска
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В десятый раз тысячи Дедов Морозов прошли по Рыбинску своим НаШествием. Праздничную колонну возглавили новогодние волшебники на колесах – машинах, квадроциклах, велосипедах и самокатах. А вот главный Дед Мороз России, в лучших традициях представителя страны, шел в окружении своих иностранных коллег из Белоруссии, Армении, Германии, Финляндии, Италии, Франции, Грузии, Китая и Мексики. К ним впервые присоединился карельский морозец - Паккайне.

Традиционное для Рыбинска нашествие - это маленькое чудо для жителей города, - уверен Денис Добряков, глава Рыбинска. - Именно Рыбинск дает старт празднованию Нового года по всей стране и миру. Именно отсюда разъедутся Деды Морозы и будут дарить волшебство.

После красивого прохождения все волшебники и гости праздника отправились на «Кухню Дедов Морозов мира», чтобы попробовать заморские и местные яства. Десять новогодних волшебников представили вкусности своих стран. Йоулупукки – Финляндии, Пер Ноэль – Франции, Фея Бефана – Италии, Шань Дань Лаожен – Китая, Дзед Мароз (Зюзя) – Белоруссии, Вайнахтсман – Германии, Панчо Клаус – Мексики, Товлис папа – Грузии и, а наш Дед Мороз показал всем им русскую кухню. Причем, в кухне каждой страны было хотя бы одно рыбное блюдо.

А на Красной площади тем временем шел семейный праздник. Здесь развернулась селфи-ярмарка, открылась фотовыставка и началась мандариновая олимпиада. Кроме того, гости смогли поводить хороводы вокруг самой большой в стране снежинки.

Нашествие было разнообразным Фото: Администрация Рыбинска

Нашествие было разнообразнымФото: Администрация Рыбинска

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