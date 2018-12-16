2018-12-16T13:59:04+03:00
Дом. Семья

Волшебники, снежинка и халявная еда: как по Рыбинску прошло НаШествие

Праздник оказался весьма разнообразным
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Духовой оркестр прошел в колонне Дедов МорозовДуховой оркестр прошел в колонне Дедов МорозовФото: Администрация Рыбинска
Изменить размер текста:

В десятый раз тысячи Дедов Морозов прошли по Рыбинску своим НаШествием. Праздничную колонну возглавили новогодние волшебники на колесах – машинах, квадроциклах, велосипедах и самокатах. А вот главный Дед Мороз России, в лучших традициях представителя страны, шел в окружении своих иностранных коллег из Белоруссии, Армении, Германии, Финляндии, Италии, Франции, Грузии, Китая и Мексики. К ним впервые присоединился карельский морозец - Паккайне.

Традиционное для Рыбинска нашествие - это маленькое чудо для жителей города, - уверен Денис Добряков, глава Рыбинска. - Именно Рыбинск дает старт празднованию Нового года по всей стране и миру. Именно отсюда разъедутся Деды Морозы и будут дарить волшебство.

После красивого прохождения все волшебники и гости праздника отправились на «Кухню Дедов Морозов мира», чтобы попробовать заморские и местные яства. Десять новогодних волшебников представили вкусности своих стран. Йоулупукки – Финляндии, Пер Ноэль – Франции, Фея Бефана – Италии, Шань Дань Лаожен – Китая, Дзед Мароз (Зюзя) – Белоруссии, Вайнахтсман – Германии, Панчо Клаус – Мексики, Товлис папа – Грузии и, а наш Дед Мороз показал всем им русскую кухню. Причем, в кухне каждой страны было хотя бы одно рыбное блюдо.

А на Красной площади тем временем шел семейный праздник. Здесь развернулась селфи-ярмарка, открылась фотовыставка и началась мандариновая олимпиада. Кроме того, гости смогли поводить хороводы вокруг самой большой в стране снежинки.

Нашествие было разнообразным Фото: Администрация Рыбинска

Нашествие было разнообразнымФото: Администрация Рыбинска

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области знакомые жертв украли планшет и украшения
В Ярославской области почти месяц ищут моложавую пенсионерку
Убью поленом: рыбинец отправится под суд за пьяные угрозы
В Рыбинске на проспекте Революции насмерть сбили пенсионерку
«Трёхдюймовка» капитана «Буревестника» повергла соперников в шок
«ПроеКториЯ» в Ярославле: 15 человек попали в инфекционную больницу
В Ярославской области у пассажирки поезда сосед по полке принял роды
В Ярославле ищут блондинку с большими голубыми глазами
Чемпионат ЦФО по Кудо в Ярославле
Корреспондент «КП» нашла на новогодней ярмарке в Ярославле глинтвейн с алкоголем
В Ярославле живой символ Нового года популярностью не пользуется
Ярославец стал «Героем нашего времени»
В 2019 году в Рыбинске откроют новый автобусный маршрут
В Ярославской области во дворе дома автокран наехал на пожилую женщину
В Ярославле прошло закрытие молодежного форума «ПроеКТОриЯ»
В Ярославле нашли вора, который утащил с дачи холодильник
В Ярославской области в охлажденном мясе обнаружили опасную инфекцию
Владимир Путин поддержал планы по реконструкции Добрынинского моста в Ярославле
Символ Ярославля медведица Маша до сих пор не ушла в спячку
«Ростелеком» рассказал школьникам о цифровой экономике
На главном катке Ярославля покажут ледовое шоу «Огонь и вода»
Мэрия Ярославля тратила деньги из бюджета на обслуживание частных бин-боксов
Илья Советов уходит из депутатов
Группа москвичей убила в Ярославской области девять лосей
Трое человек пострадало в ДТП в Ярославской области