2018-12-16T12:21:23+03:00
Происшествия

Убью поленом: рыбинец отправится под суд за пьяные угрозы

Мужчина признался в преступлении
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Полено не стало орудием убийстваПолено не стало орудием убийстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рыбинская полиция поймала мужчину, который угрожал своей знакомой убить ее поленом. Какое-то время назад он гостил у своей родственницы в Рыбинском районе. В один совсем не прекрасный день он напился и поссорился со своей знакомой. Видимо, в какой-то момент у него закончились аргументы, и он схватился за полено. К счастью, дальше угроз дело не зашло. Но и это стало поводом завести на рыбинца уголовное дело.

- Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», - рассказали в областной полиции.

Сейчас следователи должны выяснить все подробности инцидента. Но то, что мужчина признал вою вину, явно сыграет в его пользу. Максимум, что грозит рыбинцу за несдержанность – это два года тюрьмы.

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