В Рыбинске на проспекте Революции насмерть сбили пенсионерку

16 Дек. 10:52 2018-12-16T12:32:19+03:00

Полиция выяснит, кому горел зеленый, а кому красный

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Ранним утром воскресенья, 16 декабря, в Рыбинске произошло смертельное ДТП. Около 8 утра на проспекте Революции «Рено Логан» сбил 67-летнюю женщину. Столкновение произошло на пешеходном переходе. Удар был настолько сильный, что женщина умерла на месте.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ярославской полиции.

Пока неизвестно, на какой свет светофора погибшая женщина переходила дорогу, а какой горел для 50-летнего водителя «Логана». Но кто бы ни был виноват, пенсионерку с того света уже не вернуть.