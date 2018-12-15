2018-12-15T19:54:06+03:00
Происшествия

«ПроеКториЯ» в Ярославле: 15 человек попали в инфекционную больницу

Дети идут на поправку, их госпитализировали, чтобы избежать распространения инфекции
Роман Рыжиков
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Главный врач инфекционной больницы Нина Лужинская рассказала, что это штатная ситуация для подобных мероприятийГлавный врач инфекционной больницы Нина Лужинская рассказала, что это штатная ситуация для подобных мероприятийФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Стало известно, что 15 детей-участников форума профориентации «ПроеКТОриЯ», который недавно прошел в Ярославле, попали в инфекционную больницу. Подростки в возрасте от 14 до 17 лет идут на поправку. Об этом корреспонденту 76.ру главный врач инфекционной больницы Нина Лужинская:

— У всех диагноз — ОРИ (острая респираторная инфекция). Дети были госпитализированы не по степени тяжести состояния, а для того, чтобы локализовать инфекцию и не дать ей распространиться дальше. Состояние у всех удовлетворительное, детям оказывается медицинская помощь.

Нина Лужинская отметила, что ситуация штатная и нередко случается на мероприятиях, собирающих такое количество людей.

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