В Ярославской области у пассажирки поезда сосед по полке принял роды
В Ярославской области женщина родила ребенка прямо в поезде. Случай произошел в поезде «Москва-Абакан» около часа ночи. Об этом рассказала ярославская журналистка Людмила Шабуева, которая ехала в соседнем вагоне.
Пока проводница пыталась найти в поезде врача, роды у женщины принял ее сосед по полке. При этом, мужчина никогда этого не делал и действовал «по ситуации».
Поезд совершил вынужденную остановку в Ростове Великом, где женщину и малыша на скорой увезли в больницу.
Стоит сказать, что проводница Наталья действовала в экстренной ситуации профессионально, сразу сообщила об инциденте начальнику поезда, продезинифицировала простыни, попыталась найти специалиста. Она же рассказала Людмиле Шабуевой, что в поезде на свет появилась девочка