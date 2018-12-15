2018-12-15T17:50:38+03:00
Общество

В Ярославской области у пассажирки поезда сосед по полке принял роды

Пока проводница искала врача, один из пассажиров впервые в жизни побыл акушером
Роман Рыжиков
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Фото: Людмила ШабуеваФото: Людмила Шабуева
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В Ярославской области женщина родила ребенка прямо в поезде. Случай произошел в поезде «Москва-Абакан» около часа ночи. Об этом рассказала ярославская журналистка Людмила Шабуева, которая ехала в соседнем вагоне.

Пока проводница пыталась найти в поезде врача, роды у женщины принял ее сосед по полке. При этом, мужчина никогда этого не делал и действовал «по ситуации».

Поезд совершил вынужденную остановку в Ростове Великом, где женщину и малыша на скорой увезли в больницу.

Стоит сказать, что проводница Наталья действовала в экстренной ситуации профессионально, сразу сообщила об инциденте начальнику поезда, продезинифицировала простыни, попыталась найти специалиста. Она же рассказала Людмиле Шабуевой, что в поезде на свет появилась девочка

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