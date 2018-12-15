В Ярославле ищут блондинку с большими голубыми глазами

15 Дек. 14:33 2018-12-15T15:44:40+03:00

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В Заволжском районе Ярославля пропала женщина. 41-летняя Ольга Широкова вышла из дома 9 декабря и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Женщина невысокого роста, около 160см, худощавого телосложения, выглядит моложе своих лет. У нее большие голубые глаза и светлые волосы.

Ольга была одета в синюю куртку с красными отворотами на капюшоне, черные джинсы и черные сапоги. На шее был повязан серый платок. Возможно, с собой у нее была черная сумка.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая женщина сейчас или видели ее после девятого декабря, пожалуйста, обратитесь в полицию по телефонам 02,102, 112; или обратитесь к волонтерам по номеру 89109640838