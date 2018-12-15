Чемпионат ЦФО по Кудо в Ярославле

15 Дек. 14:19 2018-12-15T14:19:26+03:00

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В Ярославле проходит чемпионат ЦФО по Кудо. Соревнования открыл мэр города Владимир Волков.

- Это очень зрелищный, динамичный спорт и требует от спортсменов крепкого характера, - отметил Волков. – А в Ярославле Кудо становится все пболее важной составляющей спортивного процесса.

Мэр сказал также, что городские власти будут поддерживать этот спорт, как в создании инфраструктуры, так и в подготовке спортсменов.

В турнире соревнуются более 60 спортсменов. Ярославцы заявлены почти во всех росто-весовых категориях и успешно в них выступают.