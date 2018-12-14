Корреспондент «КП» нашла на новогодней ярмарке в Ярославле глинтвейн с алкоголем

14 Дек. 22:23 2018-12-14T23:17:21+03:00

Вопреки обещаниям властей, на новогодней ярмарке в Ярославле есть и алкогольные напитки. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Изменить размер текста: A A

14 декабря в Ярославле на Советской площади открылась ставшая уже традиционной новогодняя ярмарка. Одним из хитов продаж на ней стал глинтвейн. Здесь его можно купить даже за 100 рублей. Власти давали понять, что все напитки на главной праздничной площадке города будут безалкогольными. Но оказалось, что кое-где продают глинтвейн с градусами.

- А вам какой? – спросила продавец единственного магазинчика, в котором нигде не было меню. – Алкогольный глинтвейн или нет?

Вопрос поставил в тупик. Получается, некоторые торгуют алкогольными напитками, невзирая на запрет администрации города?

Купили глинтвейн, проверили себя на анализаторе алкоголя. Результат шокировал: 1,15 промилле. Значит, действительно, продают!

Надеемся, мэрия даст комментарий по этому поводу.

Полная программа новогодних развлечений в Ярославле - 2019.

Что почем на главной Новогодней ярмарке Ярославля.