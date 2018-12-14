2018-12-14T23:17:21+03:00
Общество

Корреспондент «КП» нашла на новогодней ярмарке в Ярославле глинтвейн с алкоголем

Хотя власти планировали вовсе исключить градусы из праздничного меню на Советской площади
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вопреки обещаниям властей, на новогодней ярмарке в Ярославле есть и алкогольные напитки.Вопреки обещаниям властей, на новогодней ярмарке в Ярославле есть и алкогольные напитки.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

14 декабря в Ярославле на Советской площади открылась ставшая уже традиционной новогодняя ярмарка. Одним из хитов продаж на ней стал глинтвейн. Здесь его можно купить даже за 100 рублей. Власти давали понять, что все напитки на главной праздничной площадке города будут безалкогольными. Но оказалось, что кое-где продают глинтвейн с градусами.

- А вам какой? – спросила продавец единственного магазинчика, в котором нигде не было меню. – Алкогольный глинтвейн или нет?

Вопрос поставил в тупик. Получается, некоторые торгуют алкогольными напитками, невзирая на запрет администрации города?

Купили глинтвейн, проверили себя на анализаторе алкоголя. Результат шокировал: 1,15 промилле. Значит, действительно, продают!

Надеемся, мэрия даст комментарий по этому поводу.

Полная программа новогодних развлечений в Ярославле - 2019.

Что почем на главной Новогодней ярмарке Ярославля.

1,15 промилле. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

1,15 промилле.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским