2018-12-14T20:45:48+03:00
Общество

Ярославец стал «Героем нашего времени»

В Москве состоялась IV церемония награждения лауреатов Всероссийского проекта в области социальной ответственности.
Мария Соколова
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Ярославец стал Героем нашего времени. Фото оргкомитета проектаЯрославец стал Героем нашего времени. Фото оргкомитета проекта
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Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Ярославского ЭРЗ Владимир Исаев победил в номинации «Всегда в сердце»

Ветеран Афганской войны майор запаса Владимир Исаев возглавляет Совет участников боевых действий своего предприятия. Главное дело его жизни – поиск и восстановление захоронений погибших воинов. Благодаря Владимиру множество безымянных могил обрели свои имена, на надгробиях появились даты жизни и портреты героев. Родственники павших наконец узнали, где похоронены их близкие.

Одно из недавних дел Владимира Исаева – установление личностей летчиков, захороненных в безымянной братской могиле на кладбище «Тугова гора» в Ярославле. Благодаря кропотливой поисковой работе Владимира и его единомышленников, выяснилось, что в могиле захоронены два друга – Виталий Аверин и Серафим Федотов, погибшие во время испытаний самолетов в июле 1957 года. Владимир Исаев не только узнал имена героев, но и нашел родных погибших, а к восстановлению надгробий советских «соколов» сумел привлечь заводчан.

В этом году на конкурсный отбор проекта было подано почти 200 заявок.

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