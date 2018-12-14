2018-12-14T20:45:48+03:00
Общество

Ярославец стал «Героем нашего времени»

В Москве состоялась IV церемония награждения лауреатов Всероссийского проекта в области социальной ответственности.
Мария Соколова
Поделиться:
Ярославец стал Героем нашего времени. Фото оргкомитета проектаЯрославец стал Героем нашего времени. Фото оргкомитета проекта
Изменить размер текста:

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Ярославского ЭРЗ Владимир Исаев победил в номинации «Всегда в сердце»

Ветеран Афганской войны майор запаса Владимир Исаев возглавляет Совет участников боевых действий своего предприятия. Главное дело его жизни – поиск и восстановление захоронений погибших воинов. Благодаря Владимиру множество безымянных могил обрели свои имена, на надгробиях появились даты жизни и портреты героев. Родственники павших наконец узнали, где похоронены их близкие.

Одно из недавних дел Владимира Исаева – установление личностей летчиков, захороненных в безымянной братской могиле на кладбище «Тугова гора» в Ярославле. Благодаря кропотливой поисковой работе Владимира и его единомышленников, выяснилось, что в могиле захоронены два друга – Виталий Аверин и Серафим Федотов, погибшие во время испытаний самолетов в июле 1957 года. Владимир Исаев не только узнал имена героев, но и нашел родных погибших, а к восстановлению надгробий советских «соколов» сумел привлечь заводчан.

В этом году на конкурсный отбор проекта было подано почти 200 заявок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Корреспондент «КП» нашла на новогодней ярмарке в Ярославле глинтвейн с алкоголем
В Ярославле живой символ Нового года популярностью не пользуется
В 2019 году в Рыбинске откроют новый автобусный маршрут
В Ярославской области во дворе дома автокран наехал на пожилую женщину
В Ярославле прошло закрытие молодежного форума «ПроеКТОриЯ»
В Ярославле нашли вора, который утащил с дачи холодильник
В Ярославской области в охлажденном мясе обнаружили опасную инфекцию
Владимир Путин поддержал планы по реконструкции Добрынинского моста в Ярославле
Символ Ярославля медведица Маша до сих пор не ушла в спячку
«Ростелеком» рассказал школьникам о цифровой экономике
На главном катке Ярославля покажут ледовое шоу «Огонь и вода»
Мэрия Ярославля тратила деньги из бюджета на обслуживание частных бин-боксов
Илья Советов уходит из депутатов
Группа москвичей убила в Ярославской области девять лосей
Трое человек пострадало в ДТП в Ярославской области