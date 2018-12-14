2018-12-14T21:07:37+03:00
Происшествия

В Ярославской области во дворе дома автокран наехал на пожилую женщину

ДТП произошло в Рыбинске сегодня, 14 декабря.
Мария Соколова
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От наезда автокрана пострадала 72-летняя жительница Рыбинска. Фото ГУ МЧС по ЯООт наезда автокрана пострадала 72-летняя жительница Рыбинска. Фото ГУ МЧС по ЯО
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В 8 часов 35 минут в квартале между улицами Полевой и Блюхера кран «КамАЗ», двигаясь внутри двора дома №10 по улице Блюхера, наехал на пенсионерку 1946 года рождения. Сообщение о ДТП поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области.

На месте аварии работали спасатели, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавшая отправлена амбулаторное лечение.

- В момент аварии водитель автокрана был трезв, - уточнили в ГИБДД.

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