В Ярославле нашли вора, который утащил с дачи холодильник
Преступник рассказал, зачем он это сделал
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В полицию Ярославля поступило заявление о том, что неизвестные украли с дачи холодильник. Сумма причинённого ущерба составила три тысячи рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, им оказался 34-летний житель Ярославля.
- Мужчина уже привлекался ранее к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - По факту кражи им даны признательные показания.
Украденный холодильник преступник сдал в металлолом. На мужчину уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование преступления продолжается.