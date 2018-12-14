В Ярославле нашли вора, который утащил с дачи холодильник

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-14T16:34:16+03:00

Преступник рассказал, зачем он это сделал

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В полицию Ярославля поступило заявление о том, что неизвестные украли с дачи холодильник. Сумма причинённого ущерба составила три тысячи рублей. Сотрудники полиции нашли подозреваемого, им оказался 34-летний житель Ярославля.

- Мужчина уже привлекался ранее к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - По факту кражи им даны признательные показания.

Украденный холодильник преступник сдал в металлолом. На мужчину уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование преступления продолжается.