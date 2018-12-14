2018-12-14T16:54:45+03:00
Происшествия

В Ярославской области в охлажденном мясе обнаружили опасную инфекцию

Листериоз страшен не только для животных, но и для человека
Екатерина Рябцева
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Охлажденное мясо кроликов взяли на пробу на одном из предприятий области. В ходе проверки тушек в вакууме было обнаружено присутствие Listeria monocytogenes.

Переносчиками заболевания чаще всего выступают мыши или насекомые. Они распространяют листерии через экскременты, новорожденное потомство или слизистые выделения.

Инкубационный период заболевания у кроликов достигает до одного месяца.

Опасность листериоза для человека состоит в том, что существует несколько видов поражения. Например, для нервной формы характерно повышение температуры тела, сильные головные боли и потеря сознания.

Поскольку мясо кроликов в вакууме не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», то в настоящее время на предприятии установлен режим усиленного лабораторного контроля.

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