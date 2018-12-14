2018-12-14T16:20:51+03:00
Общество

Владимир Путин поддержал планы по реконструкции Добрынинского моста в Ярославле

Губернатор Ярославской области подвел итоги встречи с президентом
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Встреча Владимира Путина и Дмитрия Миронова в Ярославле.Встреча Владимира Путина и Дмитрия Миронова в Ярославле.Фото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, который 13 декабря находился с рабочим визитом в Ярославле.

- Получена поддержка президента в вопросе реконструкции Добрынинского путепровода в Ярославле. Это еще одна важная для ярославцев транспортная артерия. Путепровод построен в 1985 году и с тех пор не ремонтировался. В 2015 году был подготовлен проект капитального ремонта, но стоимость работ превышает 770 млн рублей, и без поддержки федерального центра с этой работой региону не справиться. Одобрение реализации этого проекта получено, - написал Миронов на своей страничке в соцсетях.

Также глава государства и руководитель региона договорились о строительстве общежития Ярославского театрального института. Символично, что работа над этим проектом начнется в Год театра.

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