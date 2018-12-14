2018-12-14T16:09:15+03:00
Общество

Символ Ярославля медведица Маша до сих пор не ушла в спячку

Животному мешает уснуть тёплая погода
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославская медведица Маша не может уйти в спячку из-за тёплой погоды. Правда, и бодрости у нее уже нет. Любимица ярославцев показывается из своего домика только раз в день, чтобы поесть.

- Для того чтобы медведица уснула, нужно от одной до двух недель устойчивых морозов, - рассказали в музее-заповеднике.

Зато благодаря бессоннице Маша в этом году не пропустила традиционный День медведя, который праздновался 13 декабря. Впрочем, в прошлом году сложилась аналогичная ситуация. Ярославская медведица уснула в последних числах декабря.

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