На главном катке Ярославля покажут ледовое шоу «Огонь и вода»
14 декабря в 18 часов на Советской площади состоится торжественное открытие центрального катка, которое будет сопровождаться театрализованным представлением «Огонь и вода».
- Открытие катка уже стало доброй традицией и пользуется колоссальным спросом у жителей, - сказал мэр Владимир Волков.
Однако на этом сюрпризы для тех, кто придет на Советскую площадь, не закончатся. В программе праздника красочное файер-шоу, зажигательные танцы чирлидеров, пение новогодних песен с ярославскими вокальными коллективами. Под конец торжества поздравить с открытием главного катка и противостоять водной стихии выйдет символ Нового года – Дед Мороз. После чего каток будет открыт для всех желающих, которые смогут показать свое мастерство или просто хорошо провести время в новогодней атмосфере.
Сегодня также начнет свою работу новогодняя ярмарка. В 17 домиках вы сможете найти праздничные угощения и сувениры. Согреться после катания вы сможете вкусным горячим кофе, чаем или глинтвейном. Для любителей поесть поплотнее ярмарка приготовила изобилие сладкого и мучного - всевозможные пончики, печенья, пирожки, леденцы и конфеты. Почитателям домашней кулинарии – пельмени и вареники.