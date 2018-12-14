На главном катке Ярославля покажут ледовое шоу «Огонь и вода»

14 Дек. 15:42 2018-12-14T15:42:23+03:00

Также в этот день на Советской площади начнет работу новогодняя ярмарка

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14 декабря в 18 часов на Советской площади состоится торжественное открытие центрального катка, которое будет сопровождаться театрализованным представлением «Огонь и вода».

- Открытие катка уже стало доброй традицией и пользуется колоссальным спросом у жителей, - сказал мэр Владимир Волков.

Однако на этом сюрпризы для тех, кто придет на Советскую площадь, не закончатся. В программе праздника красочное файер-шоу, зажигательные танцы чирлидеров, пение новогодних песен с ярославскими вокальными коллективами. Под конец торжества поздравить с открытием главного катка и противостоять водной стихии выйдет символ Нового года – Дед Мороз. После чего каток будет открыт для всех желающих, которые смогут показать свое мастерство или просто хорошо провести время в новогодней атмосфере.

Сегодня также начнет свою работу новогодняя ярмарка. В 17 домиках вы сможете найти праздничные угощения и сувениры. Согреться после катания вы сможете вкусным горячим кофе, чаем или глинтвейном. Для любителей поесть поплотнее ярмарка приготовила изобилие сладкого и мучного - всевозможные пончики, печенья, пирожки, леденцы и конфеты. Почитателям домашней кулинарии – пельмени и вареники.