Илья Советов уходит из депутатов

14 Дек. 14:35 2018-12-14T14:35:01+03:00

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Заместитель председателя комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства муниципалитета Ярославля решил сложить депутатские полномочия.

- Я являюсь депутатом на освобожденной основе, то есть работаю без зарплаты. У меня есть другая основная работа. Понял, что совмещать эти два вида деятельности сложно, времени на выполнение всех задач не хватает. Тем более, что по работе мне предстоит несколько командировок. Поэтому принял такое решение, - пояснил Илья Советов.

Депутат уже подал заявление об уходе из муниципалитета. Кто придет на его место, пока не известно. Советов был избран по партийным спискам «Справедливой России». Поэтому кандидатура человека, который заменит его, будет определена на совете партии.