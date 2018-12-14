2018-12-14T11:40:30+03:00
Происшествия

Трое человек пострадало в ДТП в Ярославской области

В Любиме столкнулись «ЛАДА-Гранта» и УАЗ-33036
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: МЧС по Ярославской области.Фото: МЧС по Ярославской области.
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Трое человек пострадало в ДТП Ярославской области. Авария произошла 13 декабря около 12 часов в Любиме на улице Советской. По предварительной информации, «ЛАДА-Гранта» под управлением 25-летней женщины лоб в лоб столкнулась с автомобилем УАЗ-33036, за рулем которого находился 35-летний водитель.

- В результате ДТП госпитализированы с травмами три человека - водители автомобилей и пассажир автомобиля «ЛАДА-Гранта» - 27-летний мужчина, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По факту происшествия проводится проверка. Между тем, в Госавтоинспекции напомнили водителям, что зимой скользкое дорожное покрытие многократно увеличивает вероятность заносов, поэтому нужно быть особенно внимательными и осторожными.

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