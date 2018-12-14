2018-12-14T10:56:49+03:00
Общество

В Ярославле супружеская пара закрыла собаку в машине, чтобы помешать аресту автомобиля

Иномарку хотели изъять за долг в 2 миллиона рублей
Мария Соколова
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Добровольно мужчина долг гасить не захотел. Имущество для ареста у него якобы отсутствовало. Судебные приставы самостоятельно установили место, где находится принадлежащий упрямому должнику «Опель Астра». Супружеская пара не ожидала такой скорой встречи с приставами. Понимая, что арест машины неизбежен, они закрыли в салоне свою собаку.

За воспрепятствование законной деятельности должностным лицам на должника был составлен административный протокол, который наконец вразумил упрямца. Мужчина открыл автомобиль и забрал из салона своего питомца. Приставы арестовали иномарку и предупредили гражданина о том, что если в течение 10 дней он не предпримет мер к погашению долгов, автомобиль реализуют.

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