Загрязнявшее воздух в Ярославле предприятие оштрафуют на полмиллиона рублей
Расследование загрязнения воздуха в районе Вспольинского поля завершено. Предприятие ООО «ДСУ-1», производящее асфальтовую смесь, осуществляло деятельность без разрешения на выбросы.
Чтобы нарушения были быстрее устранены, нарушителей оштрафовали более чем на 180 тысяч рублей. Однако, это не стало должным стимулом, а деньги в срок заплачены не были. Тогда «ДСУ-1» оштрафовали повторно, уже в двойном размере. Теперь судебным приставам предстоит взыскать с предприятия более полумиллиона рублей.
Директор департамента охраны окружающей среды Дмитрий Пеньков отметил, что контроль за охраной воздуха максимально усилен. Это – одно из основных направлений реализации новой концепции экологической политики. Так, с начала года выявлено 40 нарушений, которые обошлись предприятиям в шесть с половиной миллионов рублей.